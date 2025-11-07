Konferans Ligi'nin mucizesi: Samsunspor

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi’nde 3 hafta sonunda oluşan puan durumu, ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı. Kadro değeri bakımından ligin en pahalı takımı olan Crystal Palace (484.5 milyon Euro), 6 puanla 9’uncu sırada yer alırken, 285 milyon Euro’luk Fiorentina 6 puanla 8’nci, 278 milyon Euro’luk Strasbourg 7 puanla 7’nci sıraya yerleşti.

Ligde oynadıkları 3 maçı da kazanan 3 takım bulunuyor; lider Samsunspor, ikinci Slovenya temsilcisi Celje ve üçüncü Almanya’dan Mainz 05. İlk iki sıradaki takımların ortak özelliği; Konferans Ligi’nin mütevazı ekipleri arasında yer almaları.

Temsilcimiz Samsunspor, 49.9 milyon Euro’luk kadro değeriyle 11’inci, NK Celje ise 11 milyon Euro ile 27. sırada.

Samsunspor; Legia Varşova’yı 1-0, Dinamo Kiev’i 3-0, Hamrun’u 3-0’lık skorlarla yenerken, Celje; AEK Atina’yı 3-1, Shamrock’ı 2-0 ve Legia Varşova’yı 2-1 mağlup etti.