Konferans Ligi'ne kimler gidecek?

Spor Arena - Koray Durkal | UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından organize etmeye hazırlandığı ve 2021-22 sezonunda hayata geçecek olan turnuvanın adı Avrupa Konferans Ligi olarak belirlenirken, formatın detayları da belli oldu...

32 TAKIM KATILACAK

Kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında alt sıralarda yer alan ülkeler için de bir turnuva sahnesi olacak olan organizasyonda 4’erli 8 grupta toplam 32 takım mücadele verecek. 3 ön eleme ve 1 play-off turunun ardından ‘şampiyonlar yolu’ndan gelen 5, ‘ana yol’dan gelen 17 ve Avrupa Ligi play-off turunda elenen 10 takım grupları oluşturacak.

TÜRKİYE'DEN 2 EKİP

UEFA sıralamasında 6 ila 15. sıralar arasında yer alan ülkelerden 2 takım Konferans Ligi’ne gidecek. 11. sırada yer alan Türkiye, 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi’ne 1, Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek. Türkiye Kupası şampiyonu olacak ekip, Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Süper Lig’i üçüncü bitiren takım 3., dördüncü tamamlayan ise 2. ön eleme turundan itibaren Avrupa Konferans Ligi’ne katılacak.

ÜÇÜNCÜLERE YENİ ŞANS

Avrupa Ligi’nde gruplarını üçüncü tamamlayan takımlar elenmeyecek; yollarına Konferans Ligi 2. turundan itibaren devam edecek.

15 HAFTADA BİTECEK

Konferans Ligi hayata geçince Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48’den 32’ye düşürülecek. Ligdeki 141 maç 15 haftada tamamlanacak.

MAÇLAR PERŞEMBE

Konferans Ligi’nin maçları da tıpkı Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacak ve Avrupa saatiyle 18.45 ve 21.00’de ilk düdükler çalacak.

ŞAMPİYONLARA KOLAYLIK

Turnuvada 34 ülkenin federasyonu temsil ediliyor olacak. Şampiyon olan ekip, bir sonraki yıl direkt olarak Avrupa Ligi’ne katılacak.

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