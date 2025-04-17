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Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu: Fiorentina, Real Betis, Chelsea vew Djugarden

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#Fiorentina#Real Betis#Avrupa
Konferans Liginde yarı finalistler belli oldu: Fiorentina, Real Betis, Chelsea vew Djugarden
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 00:51

UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea, Djugarden, Fiorentina ve Real Betis yarı finale yükseldi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

İtalya ekibi Fiorentina, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Slovenya temsilcisi Celje ile 2-2 berabere kalarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

İlk karşılaşmada Polonya ekibi Jagiellonia'yı 2-0 yenen İspanya'nın Real Betis takımı ise deplasmanda oynadığı rövanş maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılarak yarı finale kaldı ve Fiorentina'nın rakibi oldu..

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CHELSEA KAYBETSE DE TURLADI

İlk maçı 3-0 kazanan Chelsea, rövanşta Legia Varşova'ya 2-1 yenilmesine karşın turladı. Konuk ekibin golleri 10. dakikada Pekhart ve 53. dakikada Kapuadi'den geldi. Chelsea'nin tek golünü ise 33. dakikada Cucurella kaydetti.

Gecenin bir diğer maçında ise Rapid Wien ile Djurgarden karşı karşıya geldi. Rapid Wien ile Djurgarden arasında uzatmalara giden maçı konuk takım 4-1 üstün tamamladı ve turlayan taraf oldu.

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#Fiorentina#Real Betis#Avrupa

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