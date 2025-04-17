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Konferans Ligi'nde ilk 2 yarı finalist belli oldu: Fiorentina ve Real Betis

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#Fiorentina#Real Betis#Avrupa
Konferans Liginde ilk 2 yarı finalist belli oldu: Fiorentina ve Real Betis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 21:53

UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ve Real Betis yarı finale yükseldi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde 2 rövanş karşılaşması tamamlandı.

İtalya ekibi Fiorentina, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Slovenya temsilcisi Celje ile 2-2 berabere kalarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

İlk karşılaşmada Polonya ekibi Jagiellonia'yı 2-0 yenen İspanya'nın Real Betis takımı ise deplasmanda oynadığı rövanş maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılarak yarı finale kaldı ve Fiorentina'nın rakibi oldu.

Diğer yarı finalistler Chelsea (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya) (3-0) ve Rapid Wien (Avusturya)-Djurgarden (İsveç) (1-0) müsabakalarının ardından belli olacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

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#Fiorentina#Real Betis#Avrupa

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