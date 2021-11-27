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Konferans Ligi’nde Fenerbahçe'nin işi zor olacak

#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Pereira
Konferans Ligi’nde Fenerbahçenin işi zor olacak

UEFA’nın 3 numaralı organizasyonunda mücadele edecek sarı lacivertlileri güçlü rakipler bekliyor. Avrupa kupalarındaki yoluna bu sezon ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nde devam edecek olan sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Roma, Tottenham, Maccabi Tel-Aviv gibi güçlü takımlar da bulunuyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki 5. maçında Olympiakos’a 1-0 yenilerek 5 puanda kalan ve ilk 2’ye girme şansını kaybeden Fenerbahçe, bundan sonra yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Sarı lacivertliler bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa’nın 3 numaralı kupasına son 32 turundan itibaren katılacak. Fenerbahçe bu turda UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

Grup maçları 9 Aralık’ta bitecek

Kupa-3’te geride kalan 5 hafta sonunda gruplarında ikinci sırada bulunan takımlara bakıldığında Fenerbahçe’nin bu kulvarda da işinin kolay olmayacağı ortaya çıkıyor. Son 32 turunda sarı lacivertlilerle eşleşmesi muhtemel kulüpler arasında Roma, Tottenham, Maccabi Tel-Aviv, Partizan, Karabağ, Slovan Bratislava öne çıkıyor. Konferans Ligi’nde grup maçları 9 Aralık Perşembe günü sona erecek, kuralar ise 13 Aralık’ta çekilecek.

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Konferans Ligi’nin formatı...

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Gruplarını lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grup ikincileri, Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla şampiyon takım belli olacak.

FiNAL 25 MAYIS’TA

Final maçı 25 Mayıs 2022’de Arnavutluk’un başkenti Tiran’da oynanacak. Şampiyon takım bir sonraki sezonda Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Pereira

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