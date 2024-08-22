Konferans Ligi play-off turu Başakşehir maçı canlı izle: St.Patrick's Athletic-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patrick's Athletic ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci sınavını verecek. Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanan İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti. Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi. Gözler bugün oynanacak mücadelede! İşte St.Patrick's Athletic-Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi!

ST.PATRİCK'S ATHLETİC-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir, play-off turu ilk maçında İrlanda’nın St. Patrick's ekibiyle mücadele edecek.

St. Patrick’s - Başakşehir maçı 22 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 55. MÜCADELE

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 54 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 80 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.

Ayrıca temsilcimiz, St. Patrick's Athletic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 28. deplasman maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 27 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 27 maçta 37 gol atan Başakşehir, 47 kez de topu ağlarından çıkardı.