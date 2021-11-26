Konferans Ligi nedir?

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2021-22 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun en az 54'ünden (İspanya hariç) 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen takımlar da dahil olmak üzere toplam 181 takım mücadele edecektir. Ülkelerin takım sayılarının belirlenmesi için 2020 UEFA ülkeler sıralaması listesi kullanılmaktadır. Buna göre:

2. ile 5. sıraya kadar olan ülkelerden bir takım, (1. ülke olan İspanya'nın Villareal takımı Avrupa Ligini kazandığı için Şampiyonlar Ligine katıldı.)

6. ile 16. sıraya kadar olan liglerden iki takım,

17. ile 50. sıraya kadar olan liglerden (Lihtenştayn hariç) üç takım,

51. ile 55. sıraya kadar olan liglerden iki takım,

2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 19 takım,

2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen 26 takım.