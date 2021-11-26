Konferans Ligi nedir?

2021-22 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun en az 54'ünden (İspanya hariç) 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen takımlar da dahil olmak üzere toplam 181 takım mücadele edecektir. Ülkelerin takım sayılarının belirlenmesi için 2020 UEFA ülkeler sıralaması listesi kullanılmaktadır. Buna göre:
|Eleme aşaması
|Play-off
|13 Aralık 2021
|17 Şubat 2022
|24 Şubat 2022
|Son 16
|25 Şubat 2022
|10 Mart 2022
|17 Mart 2022
|Çeyrek final
|18 Mart 2022
|7 Nisan 2022
|14 Nisan 2022
|Yarı final
|28 Nisan 2022
|5 Mayıs 2022
|Final
|25 Mayıs 2022 Air Albania Stadyumu, Tiran