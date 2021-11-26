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Konferans Ligi nedir?

#Konferans Ligi#Uefa Konferans Ligi
Konferans Ligi nedir

Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonudur. Final maçı, 25 Mayıs 2022 tarihinde Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumunda oynanacak olan turnuvada 55 ülkeden takımlar katılım gösteriyor. İşte, UEFA Konferans Ligi hakkında detaylı bilgiler

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2021-22 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun en az 54'ünden (İspanya hariç) 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen takımlar da dahil olmak üzere toplam 181 takım mücadele edecektir. Ülkelerin takım sayılarının belirlenmesi için 2020 UEFA ülkeler sıralaması listesi kullanılmaktadır. Buna göre:

  • 2. ile 5. sıraya kadar olan ülkelerden bir takım, (1. ülke olan İspanya'nın Villareal takımı Avrupa Ligini kazandığı için Şampiyonlar Ligine katıldı.)
  • 6. ile 16. sıraya kadar olan liglerden iki takım,
  • 17. ile 50. sıraya kadar olan liglerden (Lihtenştayn hariç) üç takım,
  • 51. ile 55. sıraya kadar olan liglerden iki takım,
  • 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gelen 19 takım,
  • 2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen 26 takım.

 

 

Eleme aşamasıPlay-off13 Aralık 202117 Şubat 202224 Şubat 2022
Son 1625 Şubat 202210 Mart 202217 Mart 2022
Çeyrek final18 Mart 20227 Nisan 202214 Nisan 2022
Yarı final28 Nisan 20225 Mayıs 2022
Final25 Mayıs 2022 Air Albania Stadyumu, Tiran
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#Konferans Ligi#Uefa Konferans Ligi

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