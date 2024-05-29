Konferans Ligi finaline Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Öne çıkan istatistikler, final hakkında bilinmesi gerekenler…

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Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli, UEFA Konferans Ligi final karşılaşmasında, “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor.

Misli üyeleri, Olympiakos ile Fiorentina arasında oynanacak final maçı için Türkiye’nin en yüksek oranlarıyla oynama şansı yakalarken ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçın coşkusu birlikte yaşayabiliyor.

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İlk kez karşı karşıya geliyorlar



Yunan ekibi Olympiakos, çeyrek finalde Fenerbahçe’yi, yarı finalde Aston Villa’yı mağlup ederek finale çıkmaya hak kazandı. İtalyan ekibi Fiorentina ise çeyrek finalde Plzen’i, yarı finalde Club Brugge’ü mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselmeyi başardı. İki ekip, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

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Fiorentina, geçen sezon da finale yükselmişti



Olympiakos, Yunanistan’da oynanacak final karşılaşmasını kazanarak tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürmeyi hedefliyor. Fiorentina ise 1960-1961 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'ndan sonra ikinci kez Avrupa kupası kazanmanın planlarını yapıyor. Geçen sezon da UEFA Konferans Ligi’nde finale kalan İtalyan temsilcisi, kupayı İngiliz ekibi West Ham’a kaptırmıştı.

Olympiakos’un İtalyan ekiplerine, Fiorentina’nın da Yunan ekiplerine şansı tutmuyor



Olympiakos, tarihi boyunca İtalyan ekipleriyle 28 kez karşılaştı. Yunan ekibi bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Olympiakos’un 63 yaşındaki tecrübeli teknik adamı José Luis Mendilibar, kariyerinde ilk kez Fiorentina’ya rakip olacak. Fiorentina ise tarihi boyunca Yunan ekipleriyle oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da kariyerinde ilk kez Olympiakos’a rakip olacak. Final karşılaşması, iki teknik adamın da ilk randevusu olacak.

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Misli’den final karşılaşmasına dair öne çıkan istatistikler



- Olympiakos, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 8 eleme turu karşılaşmasının 7'sinde gol buldu.

- Fiorentina, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 6 maçın yalnızca 1'inde karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamlayabildi.

- Olympiakos, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçın 3'ünde ilk golü bulan taraf oldu.

- Fiorentina, UEFA Konferans Ligi grup aşamasından bu yana çıktığı 12 karşılaşmada hiç mağlup olmadı. (6 galibiyet, 6 beraberlik)

- Olympiakos, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçın 3'ünde karşılaşmaların ilk yarılarını önde tamamladı.

- Fiorentina'nın bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 4 maçın 3'ü 2.5 Alt bitti.

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