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Konferans Ligi finali için avantaj Real Betis ve Chelsea'nin!

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#Konferans Ligi#Chelsea#Fiorentina
Konferans Ligi finali için avantaj Real Betis ve Chelseanin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:19

Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Chelsea, Djurgarden'i 4-1, Real Betis, Fiorentina'yı 2-1 yendi.

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UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 13. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Noni Madueke, 59 ve 65. dakikalarda Nicolas Jackson'ın golleriyle 4-1 yendi. Ev sahibi ekibin golü, 68. dakikada Isak Alemayehu'dan geldi.

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İspanya'nın Real Betis takımı ise sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 6. dakikada Abde Ezzalzouli ve 64. dakikada Antony'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Fiorentina'nın golünü 73. dakikada Luca Ranieri kaydetti.

Müsabakaların rövanşları, 8 Mayıs'ta oynanacak.

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#Konferans Ligi#Chelsea#Fiorentina

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