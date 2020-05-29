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GeriFutbol Kompany, Guardiola'nın yardımcısı olmayı reddetti!
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Futbol
Efkan BUCAK
Haber Giriş: 29.05.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Kompany, Guardiola'nın yardımcısı olmayı reddetti!

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Kompany, Guardiola'nın yardımcısı olmayı reddetti!
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Anderlecht’te oyuncu-teknik direktör olarak görev alan Vincent Kompany’nin, Manchester City’yi reddettiği belirtildi.

Belçika medyasında çıkan haberlere göre Kompany eski kulübünden, teknik direktör Pep Guardiola’nın yardımcısı olması yönünde gelen teklifi kabul etmedi.

2008-2019 yılları arasında City forması giyen ve bir gün bu takımda teknik direktör olmak istediğini her fırsatta dile getiren 34 yaşındaki Kompany, şu aşamada, 2022’ye kadar sözleşmesi olduğu Anderlecht’te kalmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Manchester City’de Guardiola’nın bir önceki yardımcısı Mikel Arteta, Arsenal’ın başına geçmek için aralık ayında görevinden ayrılmıştı.

Büyük maddi darboğazda olan Anderlecht ise Kompany yönetiminde, pandemi nedeniyle yarım kalan ligde ancak sekizinci olabilirken 2. Dünya Savaşı sonrası en kötü derecesini elde etti.

 

Kompany, Guardiolanın yardımcısı olmayı reddetti

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