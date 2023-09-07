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Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarlarına mesaj

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#Transfer#Galatasaray#Davinson Sanchez
Kolombiyalı stoper Davinson Sanchezden Galatasaray taraftarlarına mesaj
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 00:36

Galatasaray'ın Tottenham'dan transferi Davinson Sanchez, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara mesaj gönderdi.

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Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Kolombiya Milli Takım kampında bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda sarı-kırmızılı taraftarlarla tanışmak için sabırsızlandığını söyledi. Sanchez, yayımlanan videoda, "Bu ailenin bir parçası olmak memnuniyet verici. Galatasaray'a transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Sizinle en kısa sürede tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Galatasaray#Davinson Sanchez

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