Kolombiya'dan Davinson Sanchez'in sağlık durumu için açıklama!

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Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sağlık durumu hakkında konuştu.

Lorenzo, Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Davinson Sanchez'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

'DURUMU İYİ'

Nestor Lorenzo, "Davinson Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi." şeklinde konuştu..

Kolombiya, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bir sonraki maçında sahasında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.