Kolombiya'da Radamel Falcao şaşkınlığı! ''Hayal kırıklığı...''

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun oynadığı maç sayısından çok maç kaçırması gündem olmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun Antalyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmasını ardından Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Falcao'yu eleştiren birçok yorumda bulundu.

Maçın ardından Tugay Kerimoğlu, yayıncı kuruluşta yaptığı yorumlarda Falcao'yu eleştirirken ''Bir vücudun sahip olduğu güce ne kadar sahipsen, kendi doktorun olursun. Hazır olmazsan, söylersin, yoksa bu ortaya çıkar. Bunu teknik direktör söyleyemez, senin doktora söylemen lazım. Falcao büyük düşüncelerle geliyor, karşılığını alamadığınız bir Diagne var. Oğulcan yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor ama eksik olan bölge tam olarak karşılığını bulamıyor.'' sözlerini kullanmıştı.

''2020 HAYAL KIRIKLIĞIYDI, 2021'E DE KÖTÜ GİRDİ''

Radamel Falcao'nun 2 aylık sakatlıktan dönüp tekrar sakatlanması, ülkesi Kolombiya'da da geniş yer buldu.

Kolombiya basını, Falcao'nun bu sezon sadece 5 maça ilk 11'de başlayabildiğini hatırlatırken ''Sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Aylar sonra oynayabildi ama sadece 32 dakika sahada kalabildi. 2020'de Türkiye'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra 2021'e de kötü bir başlangıç yaptı.'' sözleri kullanıldı.

SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK?

Öte yandan Radamel Falcao'nun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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