Kolombiya'da Radamel Falcao heyecanı! 'Zamanı geldi...' | Son dakika Galatasaray haberleri

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sezonun son kısmına farklı hazırlanıyor. Uzun süren sakatlığını atlatan ve Fenerbahçe derbisinde de iyi performansını bir golle süsleyen Falcao, Kolombiya basınının da dikkatini çekti.

Kolombiya basını, Falcao için 'Zamanı geldi' başlıklı bir habere imza atarken tecrübeli golcünün Süper Lig'de geri kalan süreye damga vurmaya hazır olduğunu belirtti.

Falcao'nun tamamen fit hale geldiğini kaydeden AS Kolombiya, Falcao'nun zorluk seviyesi artan maçlarda daha iyi bir performans ortaya koyduğunu hatırlattı. Galatasaray, Mart ayı itibariyle zorlu bir fikstüre başlayacak.

ZORLU MAÇLARDA DAHA İYİ

Sarı kırmızılı ekip, Sivasspor ve Başakşehir ile deplasmanda Beşiktaş ve Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Falcao'nun da zorlu ve derbi maçlardaki performansının altını çizen Kolombiya gazetesi, golcü oyuncunun bu maçlara daha farklı hazırlanacağını kaydetti.

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray forması ile 11 Süper Lig maçına çıkarken 6 gol kaydetti.