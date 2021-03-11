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Futbol
Kolombiya, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Kolombiya'da canlı yayınlanan spor programında ’dev ekran’ kazası

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Kolombiya'da canlı yayınlanan spor programında ’dev ekran’ kazası

Kolombiyada canlı yayınlanan bir spor programında, konuklardan birinin üzerine stüdyoda bulunan dev ekran düştü. Talihsiz kazada yaralanan konuk hastanelik oldu.

Kolombiya'nın ESPN kanalında canlı yayınlanan spor programında konuklardan birinin üzerine duvara tam olarak sabitlenmemiş dev ekran düştü.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde, dev ekranın, konuğun sırtına sertçe çarptığı ve konuğun başını önündeki masaya vurduğu görüldü.

Konuğun hastaneye kaldırıldığı durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Kolombiyada canlı yayınlanan spor programında ’dev ekran’ kazası

Görüntülere, programın sunucusunun meydana gelen kaza sonucu yaşadığı şaşkınlık da yansıdı.

Dev ekranın üzerine düşmesi sonucu yaralanan konuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

 

Kolombiyada canlı yayınlanan spor programında ’dev ekran’ kazası

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