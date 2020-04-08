Kolombiya kulübünden ayrımcılık

Kulüp, kadın futbolcularla karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshettiklerini, onlara en temel ihtiyaçlarını karşılamaları için bir miktar ödeme yapılacağını duyurdu. Kolombiya Profesyonel Futbolcular Birliği ise olayı ‘ayrımcılık’ olarak nitelendirdi.

Santa Fe kulübü daha önce de oyuncuların maaşlarında indirime gidip gitmeme konusunda taraftarlar arasında anket düzenlemiş, yüzde 62’ye tekabül eden 17 binden fazla taraftar “Evet kesinti olmalı” yanıtını vermişti. Oyuncular Birliği bu uygulamayı da protesto etmişti.

Santa Fe’nin erkek takımı üçüncü, kadın takımı lider durumdaydı.