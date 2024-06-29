×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kolombiya, Copa America'da çeyrek finali garantiledi! Galatasaraylı Davinson Sanchez gol attı...

Güncelleme Tarihi:

#Copa America#Galatasaray#Davinson Sanchez
Kolombiya, Copa Americada çeyrek finali garantiledi Galatasaraylı Davinson Sanchez gol attı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 13:24

Copa America 2024 D Grubu ikinci maçında Galatasaraylı Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya, Kosta Rika’yı 3-0’lık skorla mağlup ederek, puanını 6'ya yükseltti ve 1 maç kala gruptan çıkmayı (çeyrek final) garantiledi.

Haberin Devamı

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2024'te D Grubu ikinci haftasında Kolombiya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

State Farm Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kolombiya, 3-0 kazandı.

Kolombiya, Copa Americada çeyrek finali garantiledi Galatasaraylı Davinson Sanchez gol attı...

Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya yükselten Kolombiya, 1 maç kala gruptan çıkmayı (çeyrek final) garantiledi.

Grubun diğer maçında ise Brezilya, Paraguay'ı 4-1 ile geçti ve puanını 4 yaparak ciddi bir avantaj elde etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Copa America#Galatasaray#Davinson Sanchez

BAKMADAN GEÇME!