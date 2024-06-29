Kolombiya, Copa America'da çeyrek finali garantiledi! Galatasaraylı Davinson Sanchez gol attı...

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Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2024'te D Grubu ikinci haftasında Kolombiya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

State Farm Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kolombiya, 3-0 kazandı.

Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya yükselten Kolombiya, 1 maç kala gruptan çıkmayı (çeyrek final) garantiledi.

Grubun diğer maçında ise Brezilya, Paraguay'ı 4-1 ile geçti ve puanını 4 yaparak ciddi bir avantaj elde etti.