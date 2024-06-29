Kolombiya, Copa America'da çeyrek finali garantiledi! Galatasaraylı Davinson Sanchez gol attı...

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Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2024'te D Grubu ikinci haftasında Kolombiya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.
State Farm Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kolombiya, 3-0 kazandı.
Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kolombiya’nın maçtaki 2. golünü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya yükselten Kolombiya, 1 maç kala gruptan çıkmayı (çeyrek final) garantiledi.
Grubun diğer maçında ise Brezilya, Paraguay'ı 4-1 ile geçti ve puanını 4 yaparak ciddi bir avantaj elde etti.
Kolombiya, Kosta Rika’yı 3-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı (çeyrek final) garantiledi.— Spor Arena (@sporarena) June 29, 2024
Kolombiya'nın 2. golünü Galatasaraylı Davinson Sanchez attı.#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/PvZ1nsUzSU