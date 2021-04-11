Kolombiya basını Falcao'yu konuşuyor! 'Galatasaray'da seyirci olmazdı'

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp daha yaşadı.

Oynadığı son 6 maçta yalnızca 5 puan alabilen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu Fatih Karagümrük maçında kulübede oturttu. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan golcü oyuncunun maçta süre alamaması, Kolombiya basınında da gündem oldu.

"CEHENNEMDE SEYİRCİ OLMAZDI"

Ülkede yayın yapan gazete ve internet siteleri, 35 yaşındaki golcünün Fatih Karagümrük maçında süre alamamasının şaşkınlığını yaşadılar.

"Falcao, normalde İstanbul cehenneminde seyirci olmazdı. Karagümrük maçında kulübeden çıkamadı" diyen gazeteler, tecrübeli futbolcunun kalan maçlarda ilk 11'deki yerine döneceğini iddia etti. Kolombiya basını ayrıca, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında yaşadığı puan kaybı sonrası şampiyonluk hedefinden bir hayli uzaklaşmasına da vurgu yaptı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sadece 14 maçta forma giyebilen Falcao, bu maçlarda 8 gol atıp 2 de asist yaptı. 35 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi, 2022 yazında sona eriyor.

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