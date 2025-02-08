Kolo Muani sahne aldı, Juventus kazandı! Kenan Yıldız...

Haberin Devamı

Como ile Juventus, İtalya Serie A'nın 24. hafta açılış maçında karşı karşıya geldi.

Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan müsabaka Juventus'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin 34. dakikasında Kolo Muani ile öne geçen Juventus, 45+1. dakikada Assane Diaoune'nin golüne engel olamadı. 89. dakikada ise penaltıda topun başına geçen Kolo Muani, bir kez daha sahneye çıkarak takımına 3 puanı getirdi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, müsabakaya ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki genç futbolcu, 67. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligdeki 10. galibiyetini elde etti ve puanını 43'e çıkararak 4. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip ise 15. basamakta 22 puanda kaldı.

Serie A'nın 25. haftasında Juventus, dev maçta İnter'i ağırlayacak. Como ise deplasmanda Fiorentina'nın konuğu olacak.