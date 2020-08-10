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GeriFutbol Köln'ün deplasman formasında Merkez Camisi de yer aldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Köln'ün deplasman formasında Merkez Camisi de yer aldı

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Köln'ün deplasman formasında Merkez Camisi de yer aldı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln’ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi de yer aldı.

Kulübün internet sayfasında yer alan açıklamada, Köln takımının 2020-2021 sezonunda deplasmandaki maçlara geleneksel kırmızı formayla çıkacağı belirtildi.

Kırmızının çeşitli tonlarının bulunduğu bu formaya Köln’ün siluetinin de işlendiği ifade edilen açıklamada, siluette yalnızca Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali değil, Köln Camisi’nin de yer aldığına dikkat çekildi.

Kölnün deplasman formasında Merkez Camisi de yer aldı

 

Kölnün deplasman formasında Merkez Camisi de yer aldı

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