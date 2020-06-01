Leipzig'in Bundesliga tarihinde gole kapama yapamadan Köln'den daha fazla karşılaştığı tek rakibi Hoffenheim.

Köln'ün Bundesliga tarihinde en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Leipzig.

Bu sezon Bundesliga'da duran top organizasyonları sonucunda en fazla gol bulan iki ekip Leipzig ve Köln. Leipzig-Köln maçı, 1994/95 sezonundan bu yana Haziran ayında oynanan ilk Bundesliga karşılaşması olacak.

Köln Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımının başında yaşadığı en uzun galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Köln, Markus Gisdol yönetiminde sahasında çıktığı dokuz Bundesliga maçının sadece birini kaybetti. Bundesliga'da 14 maçtır gol atan Köln, Ağustos-Kasım 1994'ten bu yana en uzun serisini yaşıyor. Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçı kaybetmedi ancak bu karşılaşmaların altısından beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'ya o sezon yükselen takımlarla oynadığı 14 maçta mağlubiyet almayan Leipzig, lig tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Son dört Bundesliga maçında gol yemeyen Leipzig, kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Köln Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Köln Leipzig maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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