Son Güncelleme:
Köln 2 - 4 Leipzig | Maçın özeti ve golleri
Bundesliga'da 29. haftanın kapanış maçında Leipzig, Köln'ü deplasmanda 4-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Bundesliga'da haftanın kapanış maçı! Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leipzig, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Yenik duruma düşen Leipzig, çabuk toparlandı ve Köln'ü 4-2 mağlup ederek ligde 3. sıraya yerleşti.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Schick, Nkunku, Werner ve Olmo kaydetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle