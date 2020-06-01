Köln 2 - 4 Leipzig | Maçın özeti ve golleri

Bundesliga'da haftanın kapanış maçı! Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leipzig, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Yenik duruma düşen Leipzig, çabuk toparlandı ve Köln'ü 4-2 mağlup ederek ligde 3. sıraya yerleşti.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Schick, Nkunku, Werner ve Olmo kaydetti.