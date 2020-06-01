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Haber Giriş: 01.06.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Köln 2 - 4 Leipzig | Maçın özeti ve golleri

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Köln 2 - 4 Leipzig | Maçın özeti ve golleri
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Bundesliga'da 29. haftanın kapanış maçında Leipzig, Köln'ü deplasmanda 4-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Bundesliga'da haftanın kapanış maçı! Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leipzig, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Yenik duruma düşen Leipzig, çabuk toparlandı ve Köln'ü 4-2 mağlup ederek ligde 3. sıraya yerleşti.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Schick, Nkunku, Werner ve Olmo kaydetti.

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Köln Leipzig maçının fotoğrafları
Köln Leipzig maçının fotoğrafları

Köln 2 - 4 Leipzig | Maçın özeti ve golleri

 

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