Koita'nın istediği maaş şaşırttı! Beşiktaş indirim istiyor...
Beşiktaş'ın gündeminde olan Koita'nın siyah-beyazlılardan 800 bin euro yıllık maaş istediği kaydedildi.
Kasımpaşa'dan Fode- Koita'yı isteyen Beşiktaş oyuncunun talep ettiği yıllık ücreti de azaltmak istiyor.
Sabah'ın haberine göre; Gineli futbolcunun siyah-beyazlılardan 800 bin euro yıllık maaş istediği ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu rakamın biraz daha aşağısını düşündüğü kaydedildi.
30 yaşındaki futbolcu maddi olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu ifade ederken, öncelikle kulüplerin anlaşması bekleniyor. (Fanatik)
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