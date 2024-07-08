Koeman’ın Türkiye açıklaması tepki çekti: Küçük bir futbol ülkesi

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Koeman, “Birazcık zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı. Büyük bir turnuvada oynayan büyük bir futbol ülkesi olduğunuzda kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Rakibiniz küçük bir futbol ülkesi olsa da mücadele etmeli, savaşmalısınız” dedi. Ünlü çalıştırıcı Hollanda yerine Türkiye’yi seçen Ferdi Kadıoğlu’nu överken, “Müthiş bir maç oynadı” ifadelerini kullandı.

TÜRKiYE DEFANSiF OLARAK ÇOK iYi

Hollanda Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Nathan Ake, ay yıldızlı ekibimizin savunma gücünü övdü. Ake Türkiye karşısında 1-0 geriden gelip kazanmanın çok önemli olduğunu vurgularken “Mentalitemizi göstermemiz gerekiyordu. Defansif açıdan çok ama çok güçlü olan ve tüm taraftarları arkalarına alarak çok sıkı çalışan Türkiye gibi bir takıma karşı 1-0 geride olmak ve sonra kazanmak... Bu gösterilmesi gereken iyi bir taraf” dedi. Yıldız oyuncu, karşılaşmaya ikinci yarıda giren Wout Weghorst’un da aldıkları galibiyette kilit bir rol oynadığını belirtti.

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