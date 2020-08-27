Koeman'ın Messi'ye söylediği 'Ayrıcalıkların bitti' sözü bardağı taşırdı

Spor Arena - Koray Durkal | Futbol dünyası önceki gün gelen şok haberi konuşmaya devam ediyor... Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Lionel Messi, sembol ismi haline geldiği Barcelona ile yollarını ayırma noktasına geldi. Hem bu ayrılık şu anki tabloda hiç de güzel bir ayrılık olacak gibi görünüyor.

Messi’yi altyapısından yetişip 15 sene formasını terlettiği Barcelona’dan ayrılma kararı almasına iten şeyinse yeni teknik direktör Ronald Koeman’ın kendisine “Takımdaki ayrıcalıkların bitti” demesinin olduğu iddia edildi. Arjantinli bunun üzerine kulüp yönetimine ayrılmak istediğini bildiren belgeyi gönderdi.

Katalan kulübünün ise öncelikli hedefi Messi’yi tutabilmek, anlaşma olmazsa da transferinden para kazanmak. Arjantinli yıldız ise 30 Haziran 2021’de sona erecek mevcut sözleşmesinde yer alan bir maddeye dayanarak kulübün belirlediği 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini devre dışı bırakmak istiyor.

KONUYA YARGIYA TAŞINABİLİR

Konunun yargıya gidebileceği belirtilirken kulübe 15 sezon boyunca inanılmaz başarılar kazandıran Messi’ye bu şekilde veda edilmesinin doğru olmadığını savunanların sayısı da oldukça fazla. Messi’ye yakın kaynaklar Arjantinli yıldızın ilk kez bu kadar kararlı bir tavır içinde olduğunu belirtiyor.

"BERABER GİDELİM NEYMAR"

Yıldız oyuncunun yakınlarına göre Messi ayrılık kararından çok gideceği kulübün hangisi olacağını düşünüyor. Son yıllarda yönetimi sık sık eleştiren ve sürekli olarak “Kazanan bir projenin içinde yer almak istiyorum” diyen Messi’nin artık istediği ortamı Barcelona’da bulamadığı, bu nedenle eski teknik direktörü Pep Guardiola ile telefonda görüşerek Manchester City’e gelebileceğini söylediği de giderek güçlenen iddialar arasında. Şu anda Paris Saint Germain kadrosunda bulunan Neymar’la yeniden oynamak isteyen Messi’nin eski takım arkadaşını arayarak Manchester City’ye birlikte gitme konusunu konuştukları belirtiliyor.

İŞTE MESSİ'Yİ AYRILIĞA GÖTÜREN NEDENLER

1- Guardiola'dan bu yana takımın projesinin olmaması. Messi son yıllarda takımın kupalar kazanmasının mümkün olmadığını sık sık belirtiyordu ve kazanan bir proje istiyordu.

2- Luis Enrique sonrası yapılan teknik direktör seçimleri, futbolcu transferleri ve antrenman sistemlerindeki eksiklikler Messi’yi oldukça rahatsız ediyordu.

3- Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan başarısızlıklardan sonra Neymar’ın yeniden Barcelona’ya dönmesini istedi. Ancak kulübün oyalamaya yönelik tavrı kulübe inancını azalttı.

İLK TEKLİF MANCHESTER CITY’DEN GELDİ

Lionel Messi, sözleşmesinde ücretsiz olarak ayrılmasına izin veren maddeyi etkinleştireceğinden emin. Manchester City ise 300 milyon Euro’luk bir rakamı ödemeye hazır. İngiliz ekibinin CEO’su Ferran Soriano, Messi’nin çevresiyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. PSG ve Inter şu anda sessizliklerini korusalar da onlar da Messi için sıradalar. Pirlo ile yeni bir takım hazırlayan Juventus’un 222 milyon Euro ödeyebilecek durumda olduğu da gelen haberler arasında.

"BARCELONA'NIN VEDA KÜLTÜRÜ SORUNLU"

Lionel Messi gibi bir efsaneye, gitmesi halinde kulübe yakışır bir şekilde veda edilmesi isteniyor. Katalan gazeteleri, Johann Cruyff ve Pep Guardiola gibi isimlere futbolculuk dönemlerinde doğru düzgün veda edilmediğini belirtirken Messi’ye de aynı şeyin yapılmaması gerektiğini yazdı.

ARKADAŞLARININ GÖNDERİLMESİNE KARŞI ÇIKTI

Koeman ile gizli yaptıkları görüşmenin yönetim tarafından medyaya yansıtılmasına son derece öfkeli olan Messi’nin yakın arkadaşları Suarez, rakitic ve Umtiti’nin de gönderilecek olmasını kabul etmediği ifade ediliyor.

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