Kocaman'ın ayrılığı 16 bin 146 lira kazandırdı! Sistemli iddaa kuponu...

Bu bir ilandır

5 liraya 17 maçlık iddaa kuponu yapıp 7 bin 685 lira kazanan Misli.com üyesi bizleri çok şaşırtmıştı. Çünkü 17 maçın 2 tanesini 90+4'te tutturması inanılmazdı!

O kuponun hikayesine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

AYKUT KOCAMAN'IN KONYASPOR'DAN AYRILIĞI 16.146 TL KAZANDIRDI!

Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig'de her maç neredeyse bir olaydı! VAR çok konuşuldu, herkes verilen/verilmeyen penaltıları tartıştı, kolay fikstürlerini avantaja çeviren Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybetmesiyle zirve yarışını iyice kızıştırdı.

Bir Misli.com üyesi ise bu kargaşadan 16.146 TL kazançla çıkmayı başardı!

VARAN 1! Gençlerbirliği maçın başında Nadir Çiftçi ile altı pastan gol kaçırdı. Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı cebe attı! "İYX/MS2 - 4,40" iddaa oranı cepte!

VARAN 2! Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de sahne aldı. Beşiktaş, ilk yarısı 0-0 biten maçta Burak Yılmaz, Boateng ve Lens'in ikinci yarıdaki golleriyle taraftarını selamladı! "İYX/MS1 - 3,25" iddaa oranı da cepte!

VARAN 3! Aykut Kocaman ile Konyaspor son haftalarda oldukça sıkınıtılı ilerliyordu. Denizlispor karşısında alınan 0-0'lık skor tecrübeli teknik adam ile yeşil-beyazlıların yollarının ayrılmasına neden oldu! Ama bu skor ve golsüz geçen maç "İYX/MSX - 3,90" iddaa oranı kazandırdı!

6 maçlık sistem kuponunda tek fire verse de 2 misli işaretleyen Misli.com üyesi, Atalanta'nın Fiorentina deplasmanında geri dönüşünü de bilip 16.146 TL kazandı!

İşte o kupon!

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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la ilk iç saha maçının perde arkasında neler yaşandı? İzleyelim...