Kocaelispor'un istediği Taha Balcı'yı Eyüpspor kaptı
2. Lig takımlarından Eyüpspor, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturuyor. Eflatun Sarılılar, son olarak Kocaelispor'un gündemindeki Taha Balcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kocaelispor’un uzun süre ilgilendiği santrafor Taha Balcı, 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibi transferi resmi kanallarından resmen duyurdu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "31 yaşındaki Forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Eflatun Sarılı formayla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. İmza töreninde Asbaşkan Fatih Kulaksız de yer aldı.
Ligin önemli isimlerini kadrosuna katan Eyüpspor, şampiyonluk için de iddiasını ortaya koymuş oldu.
Eyüpspor'un güncel transferleri;
Sadık Baş
Muhammed Akarslan
Kemal Tokak
Yasin Yener
Doğan Can Otman
Serdar Cansu
Bülent Uzun
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