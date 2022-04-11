Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kocaelisporlu taraftarlar takımı protesto etti

#Spor Toto 1. Lig#Kocaelispor#Bursaspor
Kocaelisporlu taraftarlar takımı protesto etti

Bursaspor deplasmanından mağlubiyetle dönerek, düşme potasına bir adım daha yaklaşan Kocaelispor'da taraftarlar tesislerin önünde toplanarak takımlarına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Bursaspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Kocaelispor'da, taraftarlar takımlarını protesto etti.

Körfez Brunga Tesisleri’nin önünde toplanan taraftarlar, takım otobüsünün gelmesi ile yönetimi istifaya çağırırken, futbolculara da tepkilerini dile getirdi. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kocaelisporlu taraftarlar takımı protesto etti


“Bursaspor taraftarına yenildiler”

Taraftarın üzüntüsünün normal olduğunu ve kalan maçlarda taraftara çok iş düştüğünü belirten Hodrimeydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo, “Öncelikle camiamıza büyük geçmiş olsun. Marmara derbisini kaybettik. Burada üzüldüğümüz nokta da futbolcu kardeşlerimizin kendilerini sahaya verememeleri oldu. Bursaspor taraftarına yenildiler. Buradan Semih Karadeniz kardeşimize sesleniyorum; bu kadar amatörce, bölgesel amatörde bile yapılmayacak hatayı yapıp, seyircinin üstüne su atmak nedir? Bunu nerede görmüş? Neden takım arkadaşlarına sırtını döndü? Neden Kocaelispor taraftarına sırtını döndü? Ben bunu anlamış değilim. Önümüzde 7 maç var, bu da 21 puan yapar. Biz de kenetlenip, birlik olup inanarak bu 7 maçta biraz puan alıp bu ligde kalmayı başarabiliriz. Her şey artık biz taraftara düşüyor. Buraya kadar Kocaeli halkı, Kocaeli taraftarı tırnaklarıyla getirdi bu takımı. İnşallah bundan sonra içeride kalan maçlarımızı da taraftarımızla alıp bu ligde kalacağız” ifadelerini kullandı.

“Formanın hakkını, aldığınız paraların hakkını verin”

Haberin Devamı

Taraftarın tepkisinin haklı olduğunu söyleyen Bozo, “Asgari ücret alan adam maça geliyor. Bırakmıyor sevdasının peşini. Belki ne zorluklarla, gırtlağından kısarak, ne mücadeleler vererek o maça geliyor. Fakat emeğinin karşılığını göremiyor. Futbolcu kardeşlerimize bakıyoruz her şeyleri var. Arabaları son model, cepleri para dolu. Bu ekonomik şartlarda bunları göz önüne getirmelerini istiyoruz. Kardeşim ayıptır, günahtır! Biraz formanın hakkını, aldığınız paraların hakkını verin. Bu saatte bu insanların kimisi çoluğunu çocuğunu, anasını, babasını, hastasını bırakıp geliyor. Yazık günahtır bu taraftara. Taraftar da haklıdır” dedi.

Haberin Devamı

Kocaelisporlu taraftarlar takımı protesto etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Kocaelispor#Bursaspor

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar