Kocaelispor'i mağlup eden Eyüpspor play-off'u garantiledi

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37. hafta maçları sonucunda play-off'a kalan takımlar da belli oldu. Kocaelispor'u evinde 2-1 mağlup eden Eyüpspor puanını 54'e yükseltti. Manisa FK'ya yenilen Tuzlaspor 49 puanda kalınca İstanbul ekibinin play-offa kalması kesinleşti. Eyüspor play-off'a 6. sırada girecek.

Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Kocaelspor ise Bursaspor ve Menemenspor ile birlikte küme düştü.

Kocaelisporlu oyuncular gözyaşlarını tutamadı

Eyüpspor'un galibiyet gollerini 8 ve 14. dakikalarda Gerson Rodrigues kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise 61. dakikada İlyas Kubilay Yavuz'dan geldi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLK MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI

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Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından takımın başına 1.5 yıllığına İbrahim Üzülmez'in getiren Eyüpspor, başarılı teknik adamla çıktığı ilk maçta galibiyetle ayrıldı.