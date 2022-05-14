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Kocaelispor'i mağlup eden Eyüpspor play-off'u garantiledi

#TFF 1. Lig#Eyüpspor#Kocaelispor
Kocaelispori mağlup eden Eyüpspor play-offu garantiledi

Spor Toto Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Eyüpspor, play-off'a kalmayı garantileyen son takım oldu.

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37. hafta maçları sonucunda play-off'a kalan takımlar da belli oldu. Kocaelispor'u evinde 2-1 mağlup eden Eyüpspor puanını 54'e yükseltti. Manisa FK'ya yenilen Tuzlaspor 49 puanda kalınca İstanbul ekibinin play-offa kalması kesinleşti. Eyüspor play-off'a 6. sırada girecek.

Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Kocaelspor ise Bursaspor ve Menemenspor ile birlikte küme düştü.

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Kocaelispori mağlup eden Eyüpspor play-offu garantiledi

Kocaelisporlu oyuncular gözyaşlarını tutamadı

Eyüpspor'un galibiyet gollerini 8 ve 14. dakikalarda Gerson Rodrigues kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise 61. dakikada İlyas Kubilay Yavuz'dan geldi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLK MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI

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Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından takımın başına 1.5 yıllığına İbrahim Üzülmez'in getiren Eyüpspor, başarılı teknik adamla çıktığı ilk maçta galibiyetle ayrıldı.

 

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#TFF 1. Lig#Eyüpspor#Kocaelispor

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