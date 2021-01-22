MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKocaelispor'dan Musa Nizam hamlesi!
GeriFutbol Kocaelispor'dan Musa Nizam hamlesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Kocaelispor'dan Musa Nizam hamlesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaelispor'dan Musa Nizam hamlesi!
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Süper Lig tecrübesi bulunan ve son olarak Akhisarspor forması giyen Musa Nizam’ı renklerine bağladı.

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve Antalya’daki kampta hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli temsilcisi, Antalyaspor, Denizlispor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve son olarak da Akhisar Belediyespor’da forma giyen 31 yaşındaki Musa Nizam ile anlaştı.

Nizam, anlaşmanın ardından Kocaelispor’un kampına katılarak çalışmalara başladı.

Öte yandan ligin ilk yarısında Akhisarspor formasıyla 13 maça çıkan Nizam, bin 98 dakika sahada kalırken, 1 de gol kaydetti.

 

Kocaelispordan Musa Nizam hamlesi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle