Kocaelispor'dan Aboubakar açıklaması

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Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler'den sonra Aboubakar'ın da ayrılacağı söylentileri kulislerde dolaşıyordu.



Aboubakar'ın Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor ile anlaştığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. Kocalispor yönetiminden konu hakkında açıklama geldi.

ABOUBAKAR KOCAELİSPOR'A TRANSFER OLACAK MI?

Trendyol 1. Lig'de zirvede yer alan Kocaelispor'da 1. Başkanvekili Veli Başkurt Kontraspor'a yaptığı açıklamada, "Aboubakar gündemimizde yok. O bütçeler bize göre değil." ifadeleri ile transfer söylentilerini yalanladı.