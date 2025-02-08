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Kocaelispor'dan Aboubakar açıklaması

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#Transfer#Aboubakar#Kocaelispor
Kocaelispordan Aboubakar açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 16:52

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olacağı iddia edilen Aboubakar ile ilgili Körfez temsilcisinden açıklama geldi.

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Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler'den sonra Aboubakar'ın da ayrılacağı söylentileri kulislerde dolaşıyordu.

Aboubakar'ın Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor ile anlaştığı haberleri sosyal medyada gündem oldu. Kocalispor yönetiminden konu hakkında açıklama geldi.

ABOUBAKAR KOCAELİSPOR'A TRANSFER OLACAK MI?
Trendyol 1. Lig'de zirvede yer alan Kocaelispor'da 1. Başkanvekili Veli Başkurt Kontraspor'a yaptığı açıklamada, "Aboubakar gündemimizde yok. O bütçeler bize göre değil." ifadeleri ile transfer söylentilerini yalanladı.

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#Transfer#Aboubakar#Kocaelispor

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