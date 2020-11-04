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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Kocaelispor'da tur sevinci! "Gidebileceğimiz yere kadar..."

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Kocaelispor'da tur sevinci! "Gidebileceğimiz yere kadar..."
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 4. tura yükselmenin sevincini yaşıyor.

Yeşil-siyahlı ekip, 11 yılı aşkın bir süre sonra rakip olduğu MKE Ankaragücü karşısında dün sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kocaelisporlu Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor
Kocaelisporlu Batuhan Yayıkcı rakip forvetlere geçit vermiyor!

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerinde 2 Türkiye Kupası bulunduğunu belirterek, aldıkları başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki atmosferin farklı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Futbolcularımız da iyi motive oldu. İlk yarıda dirençli bir oyun ortaya koyduk. Maçın ikinci yarısında MKE Ankaragücü'nün oyundan düşmesiyle bizim direncimiz arttı. Son dakikalarda bize galibiyeti getiren golü de bulduk. Bu galibiyete inanıyorduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı ciddiye alıyoruz. Galibiyet bizim açımızdan sürpriz olmadı. 4. turda da Kocaelispor'a yakışan mücadeleyi göstereceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.

 

Kocaelisporda tur sevinci Gidebileceğimiz yere kadar...

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