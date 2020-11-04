Kocaelispor'da tur sevinci! "Gidebileceğimiz yere kadar..."

Yeşil-siyahlı ekip, 11 yılı aşkın bir süre sonra rakip olduğu MKE Ankaragücü karşısında dün sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerinde 2 Türkiye Kupası bulunduğunu belirterek, aldıkları başarının tesadüf olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki atmosferin farklı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Futbolcularımız da iyi motive oldu. İlk yarıda dirençli bir oyun ortaya koyduk. Maçın ikinci yarısında MKE Ankaragücü'nün oyundan düşmesiyle bizim direncimiz arttı. Son dakikalarda bize galibiyeti getiren golü de bulduk. Bu galibiyete inanıyorduk. Ziraat Türkiye Kupası'nı ciddiye alıyoruz. Galibiyet bizim açımızdan sürpriz olmadı. 4. turda da Kocaelispor'a yakışan mücadeleyi göstereceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.

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