Kocaelispor'da olaylı kongre

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Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda başkan Engin Koyun'un istifasının ardından Kocaelispor Kulüp Başkanlığına gelen ve kulübü olağanüstü seçimli kongreye taşıyan Recep Durul'un tek aday olduğu genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ancak kongreye damgasını vuran olay, taraftarın salona alınmamasına gösterilen tepkiler ve yönetim ile denetim kurulu raporlarının ibra edilmemesi sırasında yaşanan gerginlik oldu.



Söz alan delegelerden Aytunç Çetinbaş, “Kongreye taraftarı almadığınız için sizi kınıyorum. Sonuna kadar taraftar Kocaelispor'un yanındadır. Kulüplerin gerçek sahipleri taraftarlarıdır. Unutturmayacağız” diyerek Kocaelispor atkısı açtı. Ardından taraftarın salona alınabileceği ve giriş yapabilecekleri kapı gösterildi.

Delegelerin söz almasının ardından raporların ibra edilmesine geçildi. Tribünlerde yer alan delegeler doğrudan el kaldırma usulüyle ibra yapılmasına tepki gösterdi. Salonda delege olmayan isimlerin olduğunu, kimlik kontrollerinin yapılması gerektiğini, kimin neye göre oylamaya katıldığının belirsizlik oluşturduğunu dile getirip tepki gösterdi. Bunun üzerine divan başkanı Sinan Üner tribünlere çıkıp salona bulunanların delege kartlarını kontrol etti. Ancak delege kartlarının gerçek sahiplerine ait olmadığı tepkisi yükseldi. Dakikalarca süren gerginlik üzerine divan başkanı 2023 ve 2024 yılı hesaplarını oylayıp oyçokluğuyla kabul edildiğini ilan etti. Bunun üzerine delegeler divan başkanına tepki sloganları attı. Divan başkanı delegeleri salondan atmakla tehdit etti. Tansiyonun daha da yükselmesi üzerine tribünlerden sahaya kağıt yağdı. ‘Hayır' oylarının sayılmadığı, tüm oylamaların doğrudan oy çokluğu denilerek geçirilmeye çalışıldığı dakikalarda devreye kulübün eski başkanlarından Bahri Yavuz girdi. Delegelerin büyük bölümünün raporları ibra etmediğini ancak sayının net olabilmesi için emrivaki yapmak yerine sandığa gidilmesi gerektiğini söyledi. Divan başkanının sert tutumu ve delegelere giderli konuşması ise “Divan istifa” seslerinin yükselmesine neden oldu. Ardından 2023 ve 2024 yılı mali raporları delegelerce ibra edilmedi.

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