Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi! Yerine gelecek isim belli oldu...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fatma Girikin vasiyeti yerine getirilecekFatma Girik'in vasiyeti yerine getirilecek! #Fatma Girik
Türkiyede metaverse arsalarına hücum Risk mi, fırsat mı, balon muTürkiye'de metaverse arsalarına hücum! Risk mi, fırsat mı, balon mu? #Metaverse
Fenerbahçeden Acun Ilıcalıya çalım Bitti deniyordu ama yıldız oyuncu kararını açıkladı...Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'ya çalım! Bitti deniyordu ama yıldız oyuncu kararını açıkladı...#Fenerbahçe
Dikkat Kar alarmı... 3 gün sürecek...Dikkat! Kar alarmı... 3 gün sürecek...#İstanbul
Kar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdi Arnavutköyde zincirleme kazaKar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdi! Arnavutköy'de zincirleme kaza#İstanbul
İstanbulda kar fırtınası Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: Biraz daha durursak hipotermi geçiririzİstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: 'Biraz daha durursak hipotermi geçiririz'#İstanbul
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Stefan Kuntztan milli futbolcu hakkında çarpıcı tespit Problem çocuk sorunu varStefan Kuntz'tan milli futbolcu hakkında çarpıcı tespit! "Problem çocuk sorunu var"#Stefan Kuntz
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Yayıncı kuruluşta gönderme Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattıYayıncı kuruluşta gönderme! Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattı#Abdullah Avcı
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...#Kripto Para Piyasası
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANITOmicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANIT#Koronavirüs
Gözyaşlarına boğuldu Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu! 'Büyük bir parçam gitti'#Fatma Girik
Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...#Bülent Şakrak
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi! Yerine gelecek isim belli oldu...

#Kocaelispor#Mustafa Reşit Akçay#Mehmet Altıparmak
Kocaelisporda Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi Yerine gelecek isim belli oldu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Öte yandan Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak döneminin yarın başlayacağı iddia edildi.

Haberin Devamı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine yaşattıkları şampiyonluk başta olmak üzere verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz." denildi.

YERİNE MEHMET ALTIPARMAK GEÇECEK

Öte yandan Kocaeli yerel basını, Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak döneminin yarın başlayacağını iddia etti.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Teknik Asbaşkan ve Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Yaşar ile Yönetim Kurulu üyesi Faruk Mamik'in bir araya geldiği Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Sözleşmenin 1,5 yıllık olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Mehmet Altıparmak'ın yarın takımın başında olacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaelispor#Mustafa Reşit Akçay#Mehmet Altıparmak

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın