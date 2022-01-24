Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi! Yerine gelecek isim belli oldu...

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TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ve Ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine yaşattıkları şampiyonluk başta olmak üzere verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz." denildi.

YERİNE MEHMET ALTIPARMAK GEÇECEK

Öte yandan Kocaeli yerel basını, Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak döneminin yarın başlayacağını iddia etti.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Teknik Asbaşkan ve Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Yaşar ile Yönetim Kurulu üyesi Faruk Mamik'in bir araya geldiği Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Sözleşmenin 1,5 yıllık olduğu öne sürüldü.

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Mehmet Altıparmak'ın yarın takımın başında olacağı belirtildi.