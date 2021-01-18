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GeriFutbol Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi! 2.5 yıllık anlaşma...
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi! 2.5 yıllık anlaşma...

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Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi! 2.5 yıllık anlaşma...
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Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 1-1 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırmıştı.

Teknik direktörlük görevi için görüşmeler yapan Kocaelispor yönetimi, Mustafa Reşit Akçay ile yaptıkları görüşmede 2.5 yıllık anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.

Kocaelisporda Mustafa Reşit Akçay dönemi 2.5 yıllık anlaşma...

 

Kocaelisporda Mustafa Reşit Akçay dönemi 2.5 yıllık anlaşma...

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