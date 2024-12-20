Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam istifa etti! Başkandan sert sözler...

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Sağlam, "Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak, aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibarıyla sonlandırıyorum" dedi.



Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi. Teknik Direktör Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hedeflenen şampiyonluk yolunda adım adım ilerlenen şu günlerde sessiz kalmamın mümkün olmadığı gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapmak zorundayım. Net olarak bir kez daha belirtmek isterim ki her zaman taraftarımızın mutluluğu benim için en önemli konulardan biridir. Futbolsever olarak herkes daha fazlasını ister. Bunu anlıyorum. Bazen bazı durumlardaysa daha fazlasına kolay ulaşılamaz. Sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yolumuza devam ederken ve ligde de 3. sıradaki rakibimiz ile 4 puan fark oluşturmuşken maalesef bazı saha dışı konular gündemimizi meşgul eder hale gelmiştir. Bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizlik son derece üzücüdür. Belediye Başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim.

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Ancak bununla birlikte üzülerek belirtmeliyim ki; taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar, camiayı futbol memnuniyetsizliği üzerinden manipüle edenler var. Takım lig lideriyken ortada çözülemeyecek bir problem yokken 'Hocanın gönderilme' konusunu gündeme getirenler bu durumu planlı bir şekilde Esenler Erok maçına da protesto olarak yansıttı. Bazı taraftarlarımız da maalesef bu yönlendirmelerle hareket etti. Kişisel hırs ve kaprisler camiamızı etkilememeli. Maalesef Kulüp Başkanının Esenler Erok maçı sonrası yaptığı açıklamalar fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını göstermiştir. Ben tam 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarımı hiç bir zaman aşmadım. Bugün de iyi giden bir sürecin art niyetli bir anlayışla adeta sabote edilmesine sessiz kalmam mümkün değil. Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak, aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibariyle maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp Başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Ligin geri kalan sürecinde Kocaelispor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"SÜREKLİ MAZERET ÜRETİYORDU"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın beklenmedik istifası sonrası Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan açıklama geldi. Durul, "Her şey normaldi. Neden istifa ettiğini konuşacağız. Sonra yönetim olarak karar vereceğiz. Kriz masası oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Sürekli mazeret üreten birisiydi"



Hafta başında yapılan yönetim kurulu toplantısında Ertuğrul Sağlam'ın kalması ya da gitmesi yönünde görüşme olup olmadığıyla ilgili Başkan Durul, "Devam edip etmeme gibi bir kararı alınmadı. Öyle bir konuşma olmadı. Zaten devam ediyordu. Taraftarla arasında olan problemleri dile getirdi. Biz de 'Taraftarın tepkisini dikkate alma. Sen sadece işine bak. Teknik konuların dışına çıkma' dedik. 'Devam et' ya da ‘kal’ gibi konuşma olmadı. Her şey normaldi. Bir anda istifa etmesini konuşacağız, sebebini soracağız. Nereye dayandırıyor, bakalım. Bir şeyler yazmış sosyal medyada ama bizimle konuşmadan oradan paylaşımda bulunması hoş değil. Görevi başında da sürekli mazeret üreten birisiydi. Yönetim olarak konuşalım, ondan sonra açıklama yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

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"Hocaysa hocalığını yapacak"



"Yönetimi ve kulübü zedeleyici açıklamalar yapmasına müsaade etmem" diyen Durul, "Hangi hoca olursa olsun. Taraftara hakaret edemez. Kulübün geçmişine yönelik olumsuz söylemlerde bulunamaz. Yönetimin eksik kaldığına dair açıklamalar yapamaz. 'Transferde şu eksik kaldı, bu eksik kaldı' gibi söylemlerde bulunamaz. Hocaysa hocalığını yapacak. Yönetimin üzerinde olmasını gerektirecek durum yok. Kendi alanı içinde kalması yönünde telkinlerde bulunduk. Kırılıp kırılmaması kendi yapısıyla alakalıdır. Kocaelispor'un ilkeleri, prensipleri, doğruları neyse onu hiç kimseye çiğnettirmeyiz" cümlelerine yer verdi.

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"İstesek bugün bir hoca getiririz"



Kendi isteğiyle görevi bırakması halinde sözleşmede bağlayıcı madde bulunmadığını da belirten Recep Durul, "İstifası halinde bağlayıcı madde yok. Alacağı ve hakkı da yok. Kriz masası oluşturduk. Kriz yönetimini en iyi şekilde yapacağız. Bir sürü hoca var. Bugün istesek bir hoca getiririz. Ama değerlendireceğiz. Bir karar verelim. Ona göre aksiyon alacağız" şeklinde konuştu.

"Önce sözlü olarak dinleyeceğiz. Sonra karar vereceğiz"



Ertuğrul Sağlam ile devam edip etmemeyle alakalı gelen soruyu Durul, "Yönetim olarak toplanalım. Mutlaka ne olduğunu, neden istifa ettiğini soracağız. Bize sözlü olarak açıklasın, biz de duyalım. Sorunun tedavi edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir şey diyemem. Ama önce bir toplanalım. Yönetim kurulu olarak karar vereceğiz" diye cevaplandırdı.

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