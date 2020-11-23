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GeriFutbol Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 23.11.2020 - 23:13 | Son Güncelleme:

Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Kocaelispor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Körfez ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve personelimize bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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