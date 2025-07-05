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Kocaelispor'a Juventus'tan orta saha!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kocaelispor#Juventus
Kocaelispora Juventustan orta saha
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 22:11

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Kocaelispor bir dış transfer daha açıkladı. Körfez ekibi, İtalyan ekibi Juventus’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge'yi renklerine bağladı.

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Süper Lig’de sezonun başlaması için geri sayım yapan ve hazırlıklarını Topuk Yaylası’ndaki kampta sürdüren Kocaelispor transferde en son Joseph Nonge Boende ile anlaşıldığını ve oyuncunun sağlık kontrolü için kente geldiğini duyurdu.

Bonservisi bir yıl daha Juventus’ta olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Nonge, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joseph Nonge Boende'nin kulübümüze nihai transferi konusunda Juventus ile mutabakata varılmış olup futbolcu ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimizde." ifadelerine yer verildi.

Geride kalan sezon İsviçre ekiplerinden Servette'de geçiren 20 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, 5 maçta forma şansı buldu ve 322 dakika sahada kaldı.

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#Süper Lig#Kocaelispor#Juventus

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