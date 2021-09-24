Kocaelispor Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 7. haftanın ilk maçında Kocaelispor, Tuzlaspor'u ağırlayacak.

KOCAELİSPOR TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Kocaeli Stadı'ndaki mücadeleyi, Cihan Aydın yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak maç, TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek... Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Kocaelispor, rakibini yenerek üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

Yeşil-siyahlılar, geçen hafta Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri, ilk 5 maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi, 1 de beraberlik yaşadı.

Geçen hafta Bursaspor ile 0-0 berabere kalan konuk Tuzlaspor ise Kocaeli deplasmanından 3 puanla ayrılmayı planlıyor. İlk 5 haftada kaybetmeyen İstanbul ekibi, 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 11 puanlı Tuzlaspor, haftaya 5. sırada girdi.