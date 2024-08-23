Kocaelispor tek golle kazandı, 3'te 3 yaptı

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Trendyol 1. Lig 3. hafta açılış maçında Kocaelispor, Erzurum FK'yı Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 9'a yükseltti, Erzurumspor FK 3 puanda kaldı.
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 71 Yunus Emre Gedik), Mendes (Dk. 86 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Ahmet Sağat), Marcao (Dk. 61 Caktas)
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç (Dk. 67 Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 44 Yakup Kırtay), Celal Hanalp, Roshi (Dk. 67 Salih Sarıkaya), Crociata, Sefa Akgün (Dk. 89 Özgür Sert), Tasev (Dk. 89 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu
Gol: Dk. 44 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 50 Marcao (Kocaelispor)