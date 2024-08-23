×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kocaelispor tek golle kazandı, 3'te 3 yaptı

Güncelleme Tarihi:

#1. Lig#Kocaelispor#Erzurumspor FK
Kocaelispor tek golle kazandı, 3te 3 yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 23:06

Trendyol 1. Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig 3. hafta açılış maçında Kocaelispor, Erzurum FK'yı Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 9'a yükseltti, Erzurumspor FK 3 puanda kaldı.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 71 Yunus Emre Gedik), Mendes (Dk. 86 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Ahmet Sağat), Marcao (Dk. 61 Caktas)

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç (Dk. 67 Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 44 Yakup Kırtay), Celal Hanalp, Roshi (Dk. 67 Salih Sarıkaya), Crociata, Sefa Akgün (Dk. 89 Özgür Sert), Tasev (Dk. 89 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu

Haberin Devamı

Gol: Dk. 44 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 50 Marcao (Kocaelispor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#1. Lig#Kocaelispor#Erzurumspor FK

BAKMADAN GEÇME!