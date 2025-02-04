Kocaelispor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi!

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Kocaelispor - Sivasspor maçı bugün oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçı karşılaşması kapsamında Kocaelispor ile Sivasspor 16 yıl sonra ilk resmi karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. İşte Kocaelispor - Sivasspor maç saati ve kanalı ile ilgili bilgiler!

KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında 4 Şubat Salı günü Kocaelispor evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. 16 yıl sonra karşılaşacak iki takımın kupa maçı saati yaklaşıyor.

İKİ TAKIM 19. KEZ KARŞILAŞACAK

Kocaelispor ile Sivasspor bu güne kadar tam 18 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalardan 7 tanesini Kocaelispor kazanırken, 7 tanesin de ise Sivasspor galip geldi. 4 maç ise berabere tamamlandı.