Kocaelispor-Samsunspor maçında penaltı VAR'dan döndü: Sana helal olsun!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 20:17

Süpe Lig'in 2. haftasında oynanan Kocaelispor-Samsunspor maçında penaltı pozisyonu yaşandı. Karar, VAR'dan döndü.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısının son bölümlerinde dikkat çeken olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Bruno Petkovic'in kafayla indirdiği top, Samsunsporlu Zeki Yavru'nun dirseğine çarptı. VAR hakemi Emre Malok tarafından incelemeye davet edilen Zorbay Küçük, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

4 DAKİKA SONRA VAR İLE KIRMIZI KART

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, bu karar üzerine hakeme, "Sana helal olsun be" sözlerini sarf etti.

Bu olaydan dört dakika sonra ise Kocaelisporlu Samet Yalçın, VAR uyarısı sonrasında maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

