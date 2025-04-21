Kocaelispor, şampiyonluk otobüsüyle binlerce taraftarıyla buluştu!

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Kocaelispor, dün Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bugün konuk olduğu Esenler Erokspor’a 3-1 yenilen yeşil-siyahlılar, maçın ardından 16 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig’i kutlamak için Kocaeli'ye geldi. Takımı ve yöneticilerinin bulunduğu otobüsü Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme gişelerde karşılarken takım, beraberindekilerle İzmit Kent Meydanı’na gelerek taraftarla buluştu. Takım ve beraberindekiler Süper Lig’e çıkmanın coşkusunu meydanda birlikte yaşadı.

ŞAMPİYONLUK TARAFTARA ARMAĞAN EDİLDİ

Kocaelispor’un takım kaptanı Gökhan Değirmenci ve forveti Oğulcan Çağlayan şampiyonluğu taraftara armağan etti.

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Mutluluğunu Kocaeli halkıyla paylaşan takım kaptanı kaleci Gökhan Değirmenci duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Başarılı bir sezon geçiren deneyimli eldiven, "16 yıl sonra tekrar Süper Lig’e çıkmak. Herhangi bir camia 16 yıl sonra Süper Lig’e çıkabilir ama bu camia için bu çok farklı. Amatörden gelip Süper Lig’e çıktık. Ben bu şehri tebrik etmek istiyorum. Bu şampiyonlukta bu kentin emeği var. Ben ilk geldiğimde de bunu söylemiştim. Biz takımı bir üst lige çıkaracağız ama Süper Lig’e de çıkaracağız demiştim. Başardığımız için takım arkadaşlarımla çok mutluyum. Tüm taraftara şampiyonluk armağan olsun" dedi.

Takımın başarısında büyük emeği olan ve 35 haftada 17 gol kaydederek gol krallığı yarışında Wesley ile yarışan takımın forveti Oğulcan Çağlayan ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de inanılmaz bir kutlama yaşadık. Süper Lig’den amatöre düşerken değil ama amatörden Süper Lig’e çıkarken kimlerin emeği varsa herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü taraftara ederim. Her zaman armanın peşinde oldular. Bu sevinci hak ediyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Kocaelispor hak ettiği yerde olur. Geçmişte Türkiye kupaları alıp, Avrupa kupalarında tarihi başarılar yakalamış. İnşallah daha da üzerine koyarak yolumuza devam ederiz."

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TAHİR BÜYÜKAKIN: SÜPER LİG'DE BAŞARILI OLACAĞIZ

Süper Lig’den amatöre düşen, kapanma noktasındayken yeniden yükselişe geçen Kocaelispor’un borçlarının ödenmesinde kilit rol üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şampiyonluk otobüsünde kutlamalara katıldı.

Binlerce Kocaelispor taraftarının mutluluğuna ortak olan başkan Büyükakın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulundu. Büyükakın, "Biz aslında şehre ve şehrin markasına güvendik. Aslında takım dediğimiz şey; kendi başına bir varlık değil. Şehirle birlikte bir anlam ifade ediyor. Kocaelispor, Kocaeli ile var. Şehir istiyor, şehir inanıyor. Taraftarı bu yüzden var. Daha üst liglerde oynayan ama taraftarı olmayan takımlar da var. Bu şehir 7’sinden 77’sine kadar Kocaelispor’a sahip çıkıyor. Kocaelispor bu kentin takımı ve dolayısıyla biz de takıma inandık. Bir yerde inanç varsa başarı da var. İnşallah bundan sonra da başarılı olacağız. Süper Lig’de de başarılı olacağız. Başardık, yine başaracağız. İnanmaya devam edelim. Kocaelispor daha çok başarılı olacak. Şampiyonluğun tadını çıkartsınlar ama eğlenceye gölge düşürmesinler. Keyifli bir şekilde eğlensinler" diye konuştu.