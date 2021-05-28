Kocaelispor Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un doğrudan TFF 1. Lig'e yükseldiği Misli.com 2. Lig finalinde birbirlerine rakip olacak Kocaelispor ile Sakaryaspor en son 2010-2011 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta birbirlerine rakip oldu.

Süper Lig'de 7 sezon birlikte yer alan iki ekip, bugüne kadar çeşitli liglerde 32 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Kocaelispor'un 10, Sakaryaspor'un 12 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan ve Misli.com'dan canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR, 2009-2010'DAN BERİ TFF 1. LİG'DEN UZAK

Beyaz Grup’ta sezonu 68 puanla 3. sırada tamamlayan Kocaelispor, play-off çeyrek finalinde Silahtaroğlu Vanspor’u, yarı finalde de Hekimoğlu Trabzon’u saf dışı bıraktı. Sezona Selahaddin Dinçel’le başlayan Kocaelispor, Erhan Altın’ın yerine son olarak Mustafa Reşit Akçay’ı getirdi.

En son 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'den 2009-2010'da düşen Kocaelispor, bu süreçte Bölgesel Amatör Ligi'ne kadar gerilemesine rağmen tekrar profesyonel liglere döndü.

Kocaeli temsilcisi daha önce 1979-1980, 1991-1992 ve 2007-2008'de Süper Lig vizesi aldığı TFF 1. Lig'de 24 sezon, Süper Lig'de ise 20 sezon mücadele etti.

SAKARYASPOR, 2011-2012'DEN SONRA TEKRAR TFF 1. LİG'E DÖNME HEDEFİNDE

Kırmızı Grup’u lider Eyüpspor’un gerisinde 75 puanla bitiren Sakaryaspor, play-off’ta ilk olarak Ankara Demirspor’u daha sonra da Kırşehir Belediyespor’u geçerek play-off final vizesi aldı.

Sakarya temsilcisi Ismail Ertekin’le başladığı sezonda Serdar Bozkurt’la devam etti. Daha önce 1980-1981, 1986-1987, 1997-1998 ve 2003-2004'te TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen Sakaryaspor, TFF 1. Lig'de 34, Süper Lig'de ise 11 sezon yer aldı.

TFF 1. LİG'DE 19. TAKIM BELİRLENECEK

Gelecek sezon 19 takımın yer alacağı TFF 1. Lig'de, 19. ve son takım yarın belirlenecek.

Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, Misli.com 2. Lig'den yükselen Manisa ve Eyüpspor'un yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Menemenspor, Samsunspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor, gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacak.

SAKARYASPOR VE KOCAELİSPOR'UN TFF 1. LİG TALEBİ! BAŞVURU YAPILDI, MAÇ OYNANACAK MI?

İki önemli futbol markası Sakaryaspor ve Kocaelispor, Misli.com 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta Play-Off barajından üst lige yükselmek için çaba sarf ediyor.

Kırşehirspor'u mağlup eden Sakaryaspor ile Hekimoğlu'nu eleyen Kocaelispor'un cuma günü 21:00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda finalde karşı karşıya geleceği açıklandı.

Ancak bir yandan da iki kulüp yönetimleri, maç oynanmadan 1. Lig’e alınmaları konusunda TFF’ye başvuruda bulunacak.

Manisa FK ve Eyüpspor'un şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükseldiği yarışta üçüncü takımın kim olacağı merak konusu olurken yaşanan bu gelişme sonrası gözler başvuru sonrası çıkacak karara çevrildi.

Kocaelispor - Sakaryaspor finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda!

"BENİM ÖNERİM LİG 20 TAKIMLI OYNANSIN"

Konuyla ilgili konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise "Benim TFF'ye önerim, TFF 2.Lig'de Kocaelispor-Sakaryaspor final maçını oynatmadan 2 güzide kulübü 1.Lige direkt olarak kabul etmesi ve bu sezon TFF 1.Lig'i de 20 takım ile oynatıp BAY haftasını ortadan kaldırmaktır. Böylece Süper Lig ve 1. Lig 20 takımlı olur" dedi.

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