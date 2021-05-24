Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2. Lig play-off'ta finalin adı belli oldu!

TFF 2. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu. Kırşehir Belediyespor'u eleyen Sakaryaspor ile Hekimoğlu Trabzon'u saf dışı bırakan Kocaelispor, finalde karşı karşıya gelecek. Sakaryaspor ile Kocaelispor maçının saat ve kanal bilgisi merak konusu. Zorlu randevudan her iki takım da üstün çıkmak için ciddi performans gösterecek. İki rakip takım 28 Mayıs'ta mücadele verecek.

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın stat, kanal ve saat bilgisi henüz belli olmadı. Ancak final karşılaşması 28 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Kocaelispor ile Sakaryaspor'un oynayacağı final karşılaşmasında kazanan takım gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

İKİ TAKIM FİNALDE

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Süper Lig hakemi Alper Ulusoy yönetti.

Sakaryaspor'a finali getiren golleri 21 ve 65. dakikada Nuri Fatih Aydın, 45. dakikada Burak Öksüz, 86. dakikada Hakan Aslantaş ve 90. dakikada Berk İsmail Ünsal kaydetti.

Kırşehir Belediyespor'un golünü ise 62. dakikada Volkan Altınsoy attı.

İki takım arasında Kırşehir'de oynanan ilk karşılaşma golsüz beraberlikle bitmişti.

Sakaryaspor, finalde TFF 1. Lig'e çıkmak için Kocaelispor ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısı, tribündeki taraftarların dışarı çıkarılması için yarım saat geç başladı.