Kocaelispor Michael Pereira ile ön protokol imzaladı
Misli.com 2. Lig'i şampiyon tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, daha önce Süper Lig'de forma giyen Michael Pereira ile anlaştı.
TFF 1. Lig takımı Kocaelispor, Fransız futbolcu Michael Pereira ile ön protokol imzaladı.
Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "CFR Cluj'un kanat oyuncusu Michael Pereira ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.
2016-2019 yıllarında Yeni Malatyaspor'da 3 sezon forma giyen sağ kanat oyuncusu Pereira, daha sonra Romanya'nın CFR Cluj takımına transfer olmuştu.
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