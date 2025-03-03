Kocaelispor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı!

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Kocaelispor ile İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı.
Karşılıklı gollere sahne olan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Harun Reşit Güngör, İbrahim Ethem Potuk
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 86 Tarkan Serbest), Oğulcan Çağlayan, Vukovic (Dk. 77 Yusuf Cihat Çelik), Samet Yalçın, Rivas (Dk. 86 Furkan Gedik), Marcao (Dk. 64 Ahmet Sağat)
Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 84 Özcan Şahan), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 74 Duhan Aksu), Coly, Kubilay Sönmez, Loshaj, Sambissa (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Dijlan Aydın (Dk. 74 Kerem Şen), Diarra (Dk. 84 Şeref Özcan), Krstovski
Goller: Dk. 44 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Kocaelispor), Dk. 90+1 Şeref Özcan (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Dijlan Aydın, Dk. 38 Coly, Dk. 42 Alp Tutar, Dk. 90+4 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90+10 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 79 Pedrinho, Dk. 90+7 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)