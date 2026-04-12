Kocaelispor, Galatasaray'a yine ters geldi! Şampiyonluk yarışında istisna yaratan sonuçlar...

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı. Galatasaray, bu haftaya başlarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi. Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2’ye düştü.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig’de 5. beraberliği aldı. Aslan daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY'A YİNE TERS GELDİ

Körfez ekibi, şampiyonluk yarışı veren dev rakipleri karşısında istediği sonuçları almakta zorlanırken, tek istisnayı sarı-kırmızılı ekip oluşturdu.

Selçuk İnan yönetiminde Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı puan çıkaramayan Kocaelispor, Galatasaray'a karşı 4 puan topladı.

Kocaelispor, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılıları evinde 1-0 mağlup etmişti.

BİR İLK

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de açılış golünü attığı 10'uncu iç saha maçında ilk puan kaybını Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak yaşadı.

KASİS

Süper Lig'de çıktığı son üç maçta 5 puan kaybeden Galatasaray (1G 1B 1M), aynı miktarda puanı daha önceki 12 karşılaşmada bırakmıştı (10G 1B 1M).

SANE'DEN 7. GOL

Galatasaray’ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Kocaelispor maçıyla bu sezonki 7. golünün kaydetti.

Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Alman yıldız, bütün gollerini ligde attı.

SON 3 MAÇTA 1 PUAN

Galatasaray, bu sezon Kocaelispor ile yaptığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi.

Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılara ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında ise üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1 berabere kaldı.

Kocaelispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2008-09 sezonundaki son maçı 5-2 kaybeden Galatasaray, böylece rakibi karşısında son 3 lig müsabakasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

EVİNDE 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Corendon Alanyaspor'u 3-1, RAMS Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.

Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, iç sahadaki kazanma serisini sürdüremedi.