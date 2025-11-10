Kocaelispor-Galatasaray maçının hakem yönetimini Fırat Aydınus değerlendirdi: "Golün iptali doğru ama penaltıyı görmedi!"

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda yediği golle müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Okan Buruk'un ekibi böylece bu sezon Süper Lig'de ilk kez yenildi.

Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 29 puanla liderlik koltuğunda girdi.

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus, bugünkü köşe yazısında Kocaeli'nde oynanan maçın müsabaka hakemi Çağdaş Altay'ın kararlarını mercek altına aldı.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Bu sezon beşinci maçına çıkan Çağdaş Altay’ın özellikle verdiği ve vermedi sarı kartlarda hataları oldu. Sanırım epey bir aradan sonra Süper Lig maçına çıkınca fiziksel gücünde belli bir gerileme olmuş. Çünkü 7 ve 9. dakikalar arasında ayağında bir problem oldu. Özellikle hamstring bölgesinde yaşadığı problemi vücut diliyle çok çok belli etti. Bence bu gibi durumlarda böyle bir fotoğraf vermesi kendisi adına maçın geri kalanında sakınca yaratabilir. Maçtaki spesifik pozisyonlara gelince...

36. dakikada Galatasaray’ın kullandığı korner atışında Dijksteel’in Davinson Sanchez’e yaptığı sarılma oyun kurallarının dışındaydı. Hakem bu pozisyonu görmedi. Görse penaltı vermeliydi. Futbol oyun kuralları bu tür müdahaleyi kabul etmiyor.

OSIMHEN’E 2. SARI KART GEREKMEZ

41. dakikada Osimhen’e ikinci sarı karttan ihraç beklenen pozisyonda savunmanın konumu ve pozisyonun kaleye olan uzaklığı kriterlerine bakılmalı. Kocaelisporlu futbolcuyu engelleyebilecek konumda Galatasaraylı oyuncu var ve mesafe uzak. Neticesinde ikinci sarı kartı gerektirmez.. 44. dakikada Barış Alper’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı yok, devam kararı doğruydu.

45. dakikada Kocaelispor’un golünden önce ofsayt yok, faul de yok. Aut atışından offsayt olmaz. Serdar Dursun’ın müdahalesi de faul gerektiren bir temas değil. Hakemin oyunu devam ettirmesi doğruydu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)





OFSAYT ÇİZGİSİ MANUEL ÇİZİLDİ

83. dakikada Osimhen’in attığı golde Sara ofsayt pozisyondaydı. Golün iptali doğru zira Sara, oyunu ve rakip oyuncuyu etkiliyor. Aynı zamanda teması da mevcut. Bir diğer konuda iptal edilen golde ofsayt çizgisinin manuel çizilme durumu. Burada 3 oyuncunun birbiriyle çok yakın olması yarı otomatik sisteminin tek iskelet olarak görmesinden kaynaklı devreye girememesi söz konusu. Bu yüzden çizim manuel oldu..

