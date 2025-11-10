Kocaelispor-Galatasaray maçının ardından Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a sert eleştiri! 'Icardi'yi kaybetmemek için çıkarmadı'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk oldu.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Serdar Dursun'un asistinde Daniel Agyei kaydetti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'HAK EDEREK KAZANDILAR'

"İşte bu! Süper Lig'deki deplasmanlarda görmek istediğim atmosfer bu! Selçuk İnan'ı ve Kocaelisporlu futbolcuları tebrik ediyorum. İlk yarıda muhteşemlerdi, ikinci yarıda doğru pasları yapabilseler 2. golü de atabilirlerdi. Bir ara Kocaelispor'un kalecisi kim diye kağıda baktım, o kadar iyilerdi. Bugün hak ederek kazandılar."

'GALATASARAY TARAFTARI BU KADAR KÖTÜ BİR PEFFORMANS BEKLEMİYORDU'

"Koskoca Galatasaray... Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz, 4 maçta 9 puan, ilk 8 olur mu diye düşündüğümüz Galatasaray'ın koskoca ikinci yarıdaki atak şekli Sallai orta, Eren orta, Jakobs orta, Sane orta... Bunların hepsine de defans vurdu. Galatasaray taraftarı bugün bu kadar kötü bir performans beklemiyordu. Ama Kocaelisporlu oyuncular da atmosferde, özveriyle; lami cimi yok futbol çok isteyenin kazandığı bir spor dalı. Kocaelispor da bugün çok istedi ve kazandı."

'ICARDI'YI KAYBETMEMEK İÇİN ÇIKARMADI'

"Icardi'yi görmedim, 98 dakika neden oynadı anlamadım. Maç başlangıcında Icardi'nin pozisyonuna bir şey demem. Icardi ile başlayıp bu ilk yarıyı izleyen Okan Buruk'un Icardi'nin sahada olmadığını ve takımın sahada hiçbir şey üretmediğini gördüğünde devre arasında adı ne olursa olsun çıkarabilmeli. Icardi'yi kaybetmemek için çıkarmadı, bugün 3 puan bıraktı."

'KİM OLURSA OLSUN KÖTÜ OYNUYORSA ÇIKARABİLMELİSİN'

"Oynatmasına hiçbir şey demem ama Okan hocanın 90 dakika sahada tutmasını eleştiririm. Kim olursa olsun kötü oynuyorsa çıkarabilmelisin. Çıkaramayacaksan da oyuna hiç başlatmamalısın. Sen ilk defa Icardi'yi 11'de orada başlattığın için göze batıyorsun, risk alıyorsun. Deplasmandasın rakip ısırıyor, nefes aldırmıyor."

'BANA GÖRE DOĞRU KARAR'

"İptal edilen golde sıkıntı nerede diye baktık. Sara pozisyonun içinde, Sara kaleciyle stoper arasında. Sara orada net ofsaytta. 2 numaralı Kocaelispor oyuncusu son adam oluyor pozisyonda öyle olduğu için pozisyon ofsayt. Bundan Sara'nın pozisyonu etkileyip etkilemediğine bakılıyor. Sara hem kaleci hem stoperi hafif temasla engelliyor. Bana göre doğru karar."

